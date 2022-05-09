Барри Тротц покинул пост главного тренера «Айлендерс»

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло объявил, что главный тренер команды Барри Тротц освобожден от исполнения своих обязанностей, сообщает пресс-служба клуба.

59-летний специалист работал с командой из Нью-Йорка с 2018 года.

Он пришел в команду сразу после победы с «Вашингтоном» в Кубке Стэли-2018.

Под его руководством «Островитяне» три раза подряд выходили в плей-офф, но в этом сезоне заняли пятое место в Столичном дивизионе и не попали в плей-офф.