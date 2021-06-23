«Монреаль» повторил свой рекорд по количеству побед на выезде в плей-офф НХЛ
08:10
«Монреаль» победил «Вегас» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 4:1.
«Канадиенс» повторили свой рекорд по количеству побед на выезде в плей-офф НХЛ. На счету команды 7 гостевых побед в нынешнем сезоне — ровно столько же команда выиграла в 1989 году.
The @CanadiensMTL improved to 7-2 as visitors in the 2021 #StanleyCup Playoffs and matched their most road wins in a single postseason, a mark set in 1989 (7-3).#NHLStats: https://t.co/JXzg8CXcYs pic.twitter.com/Mykg3xBizJ— NHL Public Relations (@PR_NHL) June 23, 2021
«Монреаль» ведет в серии против «Вегаса» со счетом 3-2. Шестой матч состоится 25 июня.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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