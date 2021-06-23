Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Монреаль» повторил свой рекорд по количеству побед на выезде в плей-офф НХЛ

08:10
Теги:

«Монреаль» победил «Вегас» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 4:1.

«Канадиенс» повторили свой рекорд по количеству побед на выезде в плей-офф НХЛ. На счету команды 7 гостевых побед в нынешнем сезоне — ровно столько же команда выиграла в 1989 году.

«Монреаль» ведет в серии против «Вегаса» со счетом 3-2. Шестой матч состоится 25 июня.

Опрос

проголосовало: 7172
Все опросы
Кто встретится в финале Кубка Стэнли-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Евро-2020: результаты матчей 22 июня
Гордон пригрозил выдворением из Крыма переехавшим туда россиянам
Какие цифры принесут удачу разным знакам зодиака
Учительница совратила школьника, после чего напала на него с ножницами

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей