«Монреаль» повторил свой рекорд по количеству побед на выезде в плей-офф НХЛ

«Монреаль» победил «Вегас» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 4:1.

«Канадиенс» повторили свой рекорд по количеству побед на выезде в плей-офф НХЛ. На счету команды 7 гостевых побед в нынешнем сезоне — ровно столько же команда выиграла в 1989 году.

The @CanadiensMTL improved to 7-2 as visitors in the 2021 #StanleyCup Playoffs and matched their most road wins in a single postseason, a mark set in 1989 (7-3).#NHLStats: https://t.co/JXzg8CXcYs pic.twitter.com/Mykg3xBizJ — NHL Public Relations (@PR_NHL) June 23, 2021

«Монреаль» ведет в серии против «Вегаса» со счетом 3-2. Шестой матч состоится 25 июня.