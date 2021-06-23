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Ламорелло стал первым в истории НХЛ двукратным обладателем награды лучшему генменеджеру лиги

07:58
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Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло во второй раз подряд стал обладателем приза Джима Грегори, который вручается лучшему генменеджеру лиги по итогам регулярного сезона НХЛ.

78-летний специалист стал первым человеком в истории НХЛ, которому удалось получить премию два раза. В первый раз Ламорелло завоевал приз в сезоне-2019/20.

Ламорелло работает в «Айлендерс» с 2018 года. Он работает в НХЛ 34-й сезон подряд и является членом Зала хоккейной славы.

В данный момент «Айлендерс» уступают «Тампе» в полуфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 2-3.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/lamoriello-genmenedzher-goda-v-nhl/c-325433496

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Иван Торопцев все материалы автора
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