Ламорелло стал первым в истории НХЛ двукратным обладателем награды лучшему генменеджеру лиги

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло во второй раз подряд стал обладателем приза Джима Грегори, который вручается лучшему генменеджеру лиги по итогам регулярного сезона НХЛ.

78-летний специалист стал первым человеком в истории НХЛ, которому удалось получить премию два раза. В первый раз Ламорелло завоевал приз в сезоне-2019/20.

Ламорелло работает в «Айлендерс» с 2018 года. Он работает в НХЛ 34-й сезон подряд и является членом Зала хоккейной славы.

В данный момент «Айлендерс» уступают «Тампе» в полуфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 2-3.