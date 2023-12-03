«Монреаль» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Детройт» набрал 29 очков и поднялся на 4-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 13-й строчке — 23 очка.

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