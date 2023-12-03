«Торонто» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

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«Торонто» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» набрал 35 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 6-й строчке — 28 очков.

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