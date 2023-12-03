«Каролина» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» переиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Каролина» набрала 29 очков и идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Баффало» занимает 14-ю строчку — 22 очка.

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