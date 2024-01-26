«Айлендерс» проиграли «Монреалю». Варламов сделал 22 сэйва

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«Монреаль» победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Канадиенс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 22 из 26 бросков по своим воротам.

«Монреаль» набрал 47 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 10-й строчке — 51 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Айлендерс» — 4:3 (3:0, 0:1, 1:2)

Голы: Сузуки — 13 (бол., Слафковски, Монахэн), 7:06 — 1:0. Кофилд — 17 (Сузуки), 11:36 — 2:0. Монахэн — 12 (бол., Мэтисон, Монтембо), 12:19 — 3:0. Хорват — 20 (бол., Барзал, Добсон), 23:02 — 3:1. Барзал — 13 (бол., Добсон, Палмиери), 54:52 — 3:2. Палмиери — 12 (бол., Добсон, Хорват), 56:28 — 3:3. Монахэн — 13 (Андерсон, Кофилд), 57:48 — 4:3.

Вратари: Монтембо — Варламов (14:41 — 14:44, 58:24).

Штраф: 15 — 10.

Броски: 26 (13+7+6) — 46 (12+18+16).

Наши: — - Романов (18.12/4/-1).

26 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.