Тарасенко забросил одну шайбу в проигранном матче «Оттавы» против «Бостона»

«Оттава» на своем льду в овертайме проиграла «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

Российский форвард «Сенаторз» Владимир Тарасенко в конце третьего периода сравнял счет, реализовав большинство своей команды.

«Бостон» с 69 очками лидирует в Восточной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке — 38 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Бостон» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Пастрняк — 31 (бол., Макэвой, Койл), 18:36 — 0:1. Фредерик — 14 (Заха, Пастрняк), 28:19 — 0:2. Шабо — 2 (бол., Батерсон, Штюцле), 39:32 — 1:2. Тарасенко — 13 (бол., Шабо, Норрис), 56:42 — 2:2. Маршан — 24 (Койл), 61:48 — 2:3.

Вратари: Корписало (61:48) — Суэймен (18:26 — 18:33, 61:48).

Штраф: 8 — 18.

Броски: 37 (9+13+13+2) — 23 (3+9+8+3).

Наши: Зуб (19.21/0/0), Тарасенко (17.26/2/-1) — -.

26 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 18722 зрителя.