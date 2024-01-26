«Детройт» победил «Филадельфию»

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«Детройт» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Флайерз» потерпели четвертое поражение подряд.

Шайбы забросили Эндрю Копп, Мориц Зайдер и Дилан Ларкин.

«Детройт» набрал 55 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 7-й строчке — 56 очков.