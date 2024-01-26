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Сегодня, 05:41

«Детройт» победил «Филадельфию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Флайерз» потерпели четвертое поражение подряд.

Шайбы забросили Эндрю Копп, Мориц Зайдер и Дилан Ларкин.

«Детройт» набрал 55 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 7-й строчке — 56 очков.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Филадельфия Флайерз
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«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
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«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 47 29 18 61
2 Каролина 46 26 20 57
3 Филадельфия 48 25 23 56
4 Нью-Джерси 45 24 21 51
5 Айлендерс 47 20 27 51
6 Вашингтон 46 22 24 50
7 Питтсбург 44 21 23 48
8 Коламбус 46 14 32 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 47 29 18 67
2 Флорида 47 29 18 62
3 Торонто 46 24 22 56
4 Тампа-Бэй 48 25 23 55
5 Детройт 47 24 23 53
6 Баффало 48 21 27 46
7 Монреаль 47 19 28 45
8 Оттава 43 18 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 30 16 65
2 Колорадо 48 31 17 65
3 Даллас 47 28 19 62
4 Нэшвилл 47 25 22 51
5 Сент-Луис 46 24 22 50
6 Аризона 46 23 23 49
7 Миннесота 47 21 26 47
8 Чикаго 48 14 34 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 48 32 16 69
2 Вегас 48 28 20 62
3 Эдмонтон 43 27 16 55
4 Лос-Анджелес 45 22 23 53
5 Сиэтл 47 20 27 49
6 Калгари 47 21 26 47
7 Анахайм 47 16 31 33
8 Сан-Хосе 48 13 35 30
Результаты / календарь
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31.01
26.01 03:00
Тампа-Бэй – Аризона
 - : -
26.01 03:00
Оттава – Бостон
 - : -
26.01 03:00
Монреаль – Айлендерс
- : -
26.01 03:00
Детройт – Филадельфия
 - : -
26.01 03:30
Каролина – Нью-Джерси
 - : -
26.01 04:00
Миннесота – Нэшвилл
 - : -
26.01 04:00
Даллас – Анахайм
 - : -
26.01 05:00
Эдмонтон – Чикаго
 - : -
26.01 05:00
Калгари – Коламбус
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Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 48 82
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 80
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 47 67
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 45 39
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 47 35
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 31
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 8 1.76

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