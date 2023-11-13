Мирошниченко забросил третью шайбу за фарм-клуб «Вашингтона»

«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Лихай-Уэлли» со счетом 1:4.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Иван Мирошниченко отметился заброшенной шайбой и был признан третьей звездой матча.

В текущем сезоне 19-летний россиянин провел 13 матчей в АХЛ, в которых набрал 7 (3+4) очков.