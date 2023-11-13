«Флорида» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Флорида» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 19 очками в 14 матчах, «Чикаго» идет на 12-й строчке Запада с 10 очками в 13 играх.

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