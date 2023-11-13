Соколов забросил третью шайбу в сезоне за фарм-клуб «Оттавы»

«Бельвиль» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в овертайме со счетом 2:1.

В составе фарм-клуба «Оттавы» форвард Егор Соколов набрал 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 11 матчей в АХЛ, в которых набрал 8 (3+5) очков.