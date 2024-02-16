Мироманов рассказал о продуктах питания в США

Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов рассказал, где лучше всего покупать продукты в США.

«Еда прекрасная, выбор прекрасный! Нужно выбирать правильные места. Я долго изучал продуктовую индустрию в США. В обычном супермаркете овощи и фрукты нужно брать только с пометкой «органик», это даже не обсуждается. В Америке очень много фермерских рынков: каждую субботу или воскресенье в одном месте съезжаются фермеры и продают свою продукцию. Можно сразу на ферму съездить. Но нужно все узнавать, искать», — приводит слова Мироманов Sport24.

В сезоне-2023/24 Мироманов сыграл 2 матча, в которых не отметился результативными действиями.

«Вегас» находится на первом месте в Западной конференции, набрав 68 очков в 53 играх. В следующем матче «Голден Найтс» сыграют с «Каролиной». Начало — 06.30 (мск) 18 февраля.