Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:53

Дементьев заявил, что Панарин пересмотрел отношение к своей игре в НХЛ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал, что думает о российском нападающем «Рейнджерс» Артемии Панарине.

«Артемий довольно критично относился к себе и своей игре в прошлом сезоне, но в этом все стало иначе. Панарин пересмотрел отношение ко многим вещам, сменил стрижку, что, как мы видим, пошло ему только на пользу. Сможет ли он впервые в карьере набрать 100 очков в чемпионате? Не хотел бы сейчас раньше времени говорить об этом, все-таки суеверия ещё никто не отменял, поэтому давайте дадим Артемию возможность самому с этим справиться. Способен ли Панарин повести за собой команду в плей-офф? Мы будем очень надеяться на это. Повторюсь, он очень самокритично отнесся к своей игре в предыдущем сезоне», — сказал Дементьев RT.

В этом сезоне 32-летний хоккеист провел 54 игры в НХЛ, набрав 71 (31+40) очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1273893-dementev-panarin-nhl
1
0
Читайте также
Фигуристы выступят на спартакиаде 2024 в Магнитогорске
«Тампа» выиграла у «Колорадо» в матче НХЛ
УФСИН сообщил о смерти Навального
Генпрокуратура РФ обжаловала приговор Треповой по делу о теракте в Петербурге
В Ростовской области двухлетний мальчик выпил найденную на улице жидкость и умер
Источник назвал причину смерти Навального
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мироманов рассказал о продуктах питания в США

Дементьев считает, что соперничество с Маккинноном в гонке бомбардиров никак не влияет на Кучерова
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 54 35 19 73
2 Каролина 52 30 22 65
3 Филадельфия 55 29 26 65
4 Нью-Джерси 53 27 26 58
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Питтсбург 51 24 27 55
7 Вашингтон 52 23 29 54
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 54 35 19 74
2 Бостон 54 32 22 74
3 Тампа-Бэй 55 30 25 65
4 Торонто 52 28 24 64
5 Детройт 53 27 26 60
6 Монреаль 54 22 32 52
7 Баффало 53 23 30 50
8 Оттава 50 22 28 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 54 34 20 74
2 Колорадо 55 33 22 70
3 Виннипег 51 32 19 69
4 Сент-Луис 53 29 24 60
5 Нэшвилл 54 27 27 56
6 Миннесота 53 25 28 55
7 Аризона 52 23 29 50
8 Чикаго 54 14 40 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 55 37 18 80
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 50 31 19 63
4 Лос-Анджелес 51 25 26 60
5 Сиэтл 54 23 31 56
6 Калгари 54 25 29 55
7 Анахайм 53 19 34 40
8 Сан-Хосе 53 15 38 35
Результаты / календарь
1.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
16.02 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 6 : 3
16.02 03:00
Оттава – Анахайм
 1 : 5
16.02 03:00
Торонто – Филадельфия
 4 : 3 ОТ
16.02 03:00
Рейнджерс – Монреаль
 7 : 4
16.02 03:00
Баффало – Флорида
 0 : 4
16.02 03:00
Бостон – Сиэтл
 1 : 4
16.02 03:00
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
 1 : 2
16.02 04:00
Нэшвилл – Даллас
 2 : 9
16.02 04:00
Сент-Луис – Эдмонтон
 6 : 3
16.02 04:30
Чикаго – Питтсбург
 1 : 4
16.02 05:00
Калгари – Сан-Хосе
 3 : 6
16.02 06:00
Ванкувер – Детройт
 4 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 93
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 55 89
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 80
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 51 45
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 54 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 17 1.97
Новости
RSS RSS
Все новости