Игрок «Вегаса» Мироманов: «Я не могу понять алкоголь. Во время сезона вообще не пью»

Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов рассказал о своем отношении к алкоголю.

«Я вообще не могу понять алкоголь. Во время сезона я вообще не пью. Владелец «Вегаса» Билл Фуоли дарил каждому игроку вино из своей винодельни. Оно у меня так и стоит», — приводит слова Мироманова Sport24.

В сезоне НХЛ-2023/24 Мироманов сыграл 2 матча, в которых не отметился результативными действиями.

«Вегас» находится на первом месте в Западной конференции, набрав 68 очков в 53 играх. В следующем матче «Голден Найтс» сыграют с «Каролиной». Начало — 06.30 (мск) 18 февраля.