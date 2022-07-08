«Миннесота» выбрала Слафковски под первым номером на драфте НХЛ

Нападающий финнского ТПС Юрай Слафковски был выбран «Монреалем» под первым номером на драфте НХЛ-2022.

18-летний словак является MVP и лучшим снайпером прошедшей в Пекине Олимпиады-2022. На его счету 7 заброшенных шайб в 7 матчах турнира.

Smile if you just became the first ever Slovakian hockey player to be picked first overall at the #NHLDraft. ??? pic.twitter.com/Yv5xYcL9Dq — Sportsnet (@Sportsnet) July 7, 2022

Церемония драфта проходит в Монреале (Канада).