Флери подписал двухлетний контракт с «Миннесотой»

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери подписал новый контракт с клубом. 37-летний канадец, который мог стать неограниченно свободным агентом 13 июля, и клуб заключили двухлетнее соглашение на 7 миллионов долларов.

The Flower is staying in Minnesota!



The @mnwild have signed Marc-Andre Fleury to a two-year deal. pic.twitter.com/kDWHU27UcH — NHL (@NHL) July 7, 2022

Флери является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». Он играл за клуб с 2003 по 2017 год.

По ходу прошлого сезона Флери был обменян из «Чикаго» в «Миннесоту». В плей-офф в составе «Дикарей» он провел 5 матчей, в которых в среднем пропускал 3,04 шайбы и отражал 90,6 процента бросков.