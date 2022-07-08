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Сегодня, 02:02

Флери подписал двухлетний контракт с «Миннесотой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марк-Андре Флери.
Фото Global Look Press

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери подписал новый контракт с клубом. 37-летний канадец, который мог стать неограниченно свободным агентом 13 июля, и клуб заключили двухлетнее соглашение на 7 миллионов долларов.

Флери является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». Он играл за клуб с 2003 по 2017 год.

По ходу прошлого сезона Флери был обменян из «Чикаго» в «Миннесоту». В плей-офф в составе «Дикарей» он провел 5 матчей, в которых в среднем пропускал 3,04 шайбы и отражал 90,6 процента бросков.

Марк-Андре Флери
Хоккей
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ХК Миннесота Уайлд
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