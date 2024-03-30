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Сегодня, 14:00

НХЛ: «Миннесота» — «Вегас», «Вашингтон» — «Бостон». Расписание матчей 30 и 31 марта

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

30 марта

19:30. «Флорида» — «Детройт»

22:00. «Миннесота» — «Вегас»

23:00. «Эдмонтон» — «Анахайм»

31 марта

01:00. «Аризона» — «Рейнджерс»

01:00. «Колорадо» — «Нэшвилл»

02:00. «Баффало» — «Торонто»

02:00. «Вашингтон» — «Бостон»

02:00. «Виннипег» — «Оттава»

02:00. «Коламбус» — «Питтсбург»

02:00. «Монреаль» — «Каролина»

02:00. «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»

02:00. «Филадельфия» — «Чикаго»

03:00. «Сент-Луис» — «Сан-Хосе»

05:00. «Калгари» — «Лос-Анджелес»

05:00. «Сиэтл» — «Даллас»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Хоккей
НХЛ
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«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 73 49 24 102
2 Каролина 74 46 28 99
3 Филадельфия 74 36 38 82
4 Вашингтон 72 36 36 81
5 Айлендерс 72 31 41 77
6 Нью-Джерси 74 36 38 76
7 Питтсбург 72 32 40 74
8 Коламбус 73 23 50 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 74 42 32 99
2 Флорида 73 46 27 97
3 Торонто 72 41 31 91
4 Тампа-Бэй 72 40 32 87
5 Детройт 73 36 37 79
6 Баффало 74 35 39 75
7 Оттава 72 32 40 68
8 Монреаль 72 28 44 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 74 46 28 101
2 Колорадо 73 46 27 98
3 Виннипег 73 44 29 94
4 Нэшвилл 73 43 30 90
5 Сент-Луис 73 39 34 82
6 Миннесота 72 35 37 79
7 Аризона 73 31 42 67
8 Чикаго 73 21 52 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 73 45 28 98
2 Эдмонтон 71 44 27 92
3 Вегас 73 40 33 88
4 Лос-Анджелес 72 38 34 87
5 Сиэтл 72 30 42 73
6 Калгари 72 33 39 71
7 Анахайм 73 24 49 52
8 Сан-Хосе 72 16 56 40
Результаты / календарь
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
2.04
3.04
4.04
5.04
30.03 02:00
Баффало – Нью-Джерси
 5 : 2
30.03 19:30
Флорида – Детройт
 - : -
30.03 22:00
Миннесота – Вегас
 - : -
30.03 23:00
Эдмонтон – Анахайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 71 124
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 73 123
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 69 122
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 71 59
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 70 53
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 73 51
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 13 1.88
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