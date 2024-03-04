«Миннесота» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча

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«Миннесота» дома обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов сделал хет-трик.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Миннесота» занимает 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 64 очками в 62 матчах.

«Сан-Хосе» идет на 15-й строчке с 36 очками в 60 играх.