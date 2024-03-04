«Баффало» — «Виннипег»: видеообзор матча

«Виннипег» на выезде обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

Российский нападающий гостей Владислав Наместников забросил одну шайбу и сделал результативную передачу. Также у «Джетс» отличились Нино Нидеррайтер, Джош Моррисси, Морган Бэррон и Шон Монахан. У хозяев забили Джон-Джейсон Петерка и Эрик Робинсон.

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