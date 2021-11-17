«Сан-Хосе» обыграл «Миннесоту», у Капризова «-2»

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 4:1.

В составе «Шаркс» отличились Марио Ферраро, Тимо Майер, Эрик Карлссон и Томаш Гертл, которому ассиситировал Александр Барабанов. У «Уайлд» шайбу забросил Джоэль Эрикссон, форвард Кирилл Капризов и защитник Дмитрий Куликов закончили встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Сан-Хосе» с 17 очками занимает десятое место в Западной конференции, «Миннесота» с 20 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Ферраро — 2 (Кутюр, Майер), 5:55 — 0:1. Майер — 6 (Власик, Кутюр), 19:16 — 0:2. Эрикссон Эк — 6 (Фиала, Бродин), 25:25 — 1:2. Карлссон — 3 (Миддлтон, Балцерс), 29:32 — 1:3. Хертл — 7 (Барабанов, Балцерс), 49:25 — 1:4.

Вратари: Тэлбот (56:16) — Раймер.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 27 (7+13+7) — 21 (9+8+4).

Наши: Капризов (18.37/2/-2), Куликов (15.46/1/-2) — Барабанов (14.38/0/+1).

17 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.