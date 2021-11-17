«Филадельфия» в овертайме победила «Калгари», у Проворова результативная передача

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Калгари» со счетом 2:1.

Победную шайбу на 45-й секунде овертайма забросил Кэм Аткинсон, которому ассистировал Иван Проворов.

После этого матча «Филадельфия» с 18 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Калгари» с 21 очком — на четвертой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Калгари» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шилингтон — 3 (Годро, Линдхольм), 10:31 — 0:1. Хэйс — 1 (Ристолайнен), 24:37 — 1:1. Аткинсон — 7 (Кутюрье, Проворов), 60:45 — 2:1.

Нереализованный буллит: Лотон (Филадельфия), 22:38.

Вратари: Харт — Маркстрем.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 43 (11+16+14+2) — 34 (12+17+5+0).

Наши: Проворов (25.22/3/0) — Задоров (18.12/0/0).

17 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.