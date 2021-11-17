«Филадельфия» в овертайме победила «Калгари», у Проворова результативная передача
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Калгари» со счетом 2:1.
Победную шайбу на 45-й секунде овертайма забросил Кэм Аткинсон, которому ассистировал Иван Проворов.
После этого матча «Филадельфия» с 18 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Калгари» с 21 очком — на четвертой строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Калгари» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Шилингтон — 3 (Годро, Линдхольм), 10:31 — 0:1. Хэйс — 1 (Ристолайнен), 24:37 — 1:1. Аткинсон — 7 (Кутюрье, Проворов), 60:45 — 2:1.
Нереализованный буллит: Лотон (Филадельфия), 22:38.
Вратари: Харт — Маркстрем.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 43 (11+16+14+2) — 34 (12+17+5+0).
Наши: Проворов (25.22/3/0) — Задоров (18.12/0/0).
17 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.
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