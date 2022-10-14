31 сэйв Бобровского помог «Флориде» обыграть «Айлендерс» с Сорокиным в воротах
«Айлендерс» на своем льду проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. Для обеих команд это была первая игра нового сезона.
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 из 28 бросков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Флорида» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы: Луостаринен — 1 (Гудас, Уайт), 32:45 — 0:1. Добсон — 1 (бол., Нельсон, Барзал), 43:13 — 1:1. Хернквист — 1 (Ломберг), 43:43 — 1:2. Ткачук — 1 (п.в.), 58:45 — 1:3.
Вратари: Сорокин (58:25) — Бобровский.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 32 (16+5+11) — 29 (10+14+5).
Наши: Романов (22.24/1/0), Сошников (11.06/2/-1) — -.
14 октября. Нью-Йорк. UBS Arena.
|Столичный дивизион
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|П
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|1
|Рейнджерс
|2
|2
|0
|4
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|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|3
|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|4
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|5
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|6
|Нью-Джерси
|1
|0
|1
|0
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|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|8
|Вашингтон
|2
|0
|2
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Баффало
|1
|1
|0
|2
|3
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|5
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|8
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|4
|2
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|3
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|1
|0
|1
|0
|7
|Аризона
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Сиэтл
|2
|1
|1
|3
|3
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|4
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|5
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|6
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|14.10
|02:00
|
Баффало – Оттава
|4 : 1
|14.10
|02:00
|
Питтсбург – Аризона
|6 : 2
|14.10
|02:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|5 : 2
|14.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|1 : 3
|14.10
|02:30
|
Торонто – Вашингтон
|3 : 2
|14.10
|03:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|3 : 7
|14.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|1 : 4
|14.10
|04:30
|
Калгари – Колорадо
|5 : 3
|14.10
|05:00
|
Вегас – Чикаго
|1 : 0
|14.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|1 : 4
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|2
|5
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|2
|5
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|3
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|2
|3
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|3
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Мартин Джонс
Сиэтл
|1
|1.00