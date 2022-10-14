Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:26

31 сэйв Бобровского помог «Флориде» обыграть «Айлендерс» с Сорокиным в воротах

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Айлендерс» на своем льду проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. Для обеих команд это была первая игра нового сезона.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 из 28 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Флорида» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Луостаринен — 1 (Гудас, Уайт), 32:45 — 0:1. Добсон — 1 (бол., Нельсон, Барзал), 43:13 — 1:1. Хернквист — 1 (Ломберг), 43:43 — 1:2. Ткачук — 1 (п.в.), 58:45 — 1:3.

Вратари: Сорокин (58:25) — Бобровский.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 32 (16+5+11) — 29 (10+14+5).

Наши: Романов (22.24/1/0), Сошников (11.06/2/-1) — -.

14 октября. Нью-Йорк. UBS Arena.

Илья Сорокин
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Флорида Пантерз
2
2
Читайте также
Панарин затмил Капризова: издевался над обороной «Миннесоты» и набрал четыре очка
«Вашингтон» разочаровался в русском вратаре. Но сегодня он остановил самого Овечкина
Россиян предупредили о мошенничестве с «переводом» на банковскую карту
CNN: SpaceX сообщила Пентагону о невозможности оплачивать работу Starlink на Украине
Житель Харьковской области рассказал о зверствах польских наемников
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтон» проиграл «Торонто», у Овечкина, Кузнецова и Орлова по «-1»

Гол и 3 голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Миннесоту»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 2 2 0 4
2 Питтсбург 1 1 0 2
3 Филадельфия 1 1 0 2
4 Каролина 1 1 0 2
5 Айлендерс 1 0 1 0
6 Нью-Джерси 1 0 1 0
7 Коламбус 1 0 1 0
8 Вашингтон 2 0 2 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 1 1 0 2
2 Баффало 1 1 0 2
3 Флорида 1 1 0 2
4 Монреаль 1 1 0 2
5 Торонто 2 1 1 2
6 Детройт 0 0 0 0
7 Тампа-Бэй 1 0 1 0
8 Оттава 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 3 2 1 4
2 Даллас 1 1 0 2
3 Колорадо 2 1 1 2
4 Виннипег 0 0 0 0
5 Сент-Луис 0 0 0 0
6 Миннесота 1 0 1 0
7 Аризона 1 0 1 0
8 Чикаго 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Сиэтл 2 1 1 3
3 Эдмонтон 1 1 0 2
4 Калгари 1 1 0 2
5 Анахайм 1 1 0 2
6 Ванкувер 1 0 1 0
7 Лос-Анджелес 2 0 2 0
8 Сан-Хосе 2 0 2 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
14.10 02:00
Баффало – Оттава
 4 : 1
14.10 02:00
Питтсбург – Аризона
 6 : 2
14.10 02:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 5 : 2
14.10 02:30
Айлендерс – Флорида
 1 : 3
14.10 02:30
Торонто – Вашингтон
 3 : 2
14.10 03:00
Миннесота – Рейнджерс
3 : 7
14.10 03:00
Нэшвилл – Даллас
 1 : 4
14.10 04:30
Калгари – Колорадо
 5 : 3
14.10 05:00
Вегас – Чикаго
 1 : 0
14.10 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 1 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 2 5
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 2 5
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 3 3
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 2 3
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 3
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Сиэтл

 1 1.00
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости