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«Миннесота» обыграла «Коламбус», Гавриков очков не набрал

06:46

«Миннесота» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Коламбус» — 5:4 (2:1, 2:0, 1:3)

Голы: Стаал — 18 (Фиала), 1:34 — 1:0. Фолиньо — 10 (Нюквист, Харрингтон), 13:33 — 1:1. Донато — 12 (Сутер, Патерин), 19:13 — 2:1. Койву — 3 (Хартман), 32:08 — 3:1. Койву — 4 (Донато, Хартман), 39:49 — 4:1. Бемстрем — 8, 41:55 — 4:2. Дюбуа — 18, 43:16 — 4:3. Фиала — 17 (Стаал, Бродин), 49:57 — 5:3. Веренски — 19, 56:54 — 5:4.

Вратари: Стэлок — Кивлениекс (58:20 — 59:09, 59:14).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 40 (17+15+8) — 28 (7+9+12).

Наши: — - Гавриков (18.58/2/-2).

26 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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