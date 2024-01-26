«Миннесота» потерпела поражение от «Нэшвилла». Капризов сделал две голевые передачи

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«Миннесота» на своем льду проиграла «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Предаторз» прервали трехматчевую победную серию «Уайлд».

Российскийн ападающий хозяев Кирилл Капризов сделал две голевые передачи.

«Нэшвилл» набрал 53 очка и занимает 8-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 13-й строчке — 47 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Нэшвилл» — 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

Голы: Эрикссон Эк — 22 (бол., Капризов, Зуккарелло), 32:44 — 1:0. Каррье — 4 (Тренин), 41:44 — 1:1. Форсберг — 23 (Йоси, О`Райлли), 42:19 — 1:2. Йоси — 10 (Нюквист, О`Райлли), 51:34 — 1:3. Болди — 16 (бол., Фэйбер, Капризов), 56:09 — 2:3.

Вратари: Густавссон (58:29 — 58:44, 59:04) — Сарос.

Штраф: 26 — 20.

Броски: 24 (6+11+7) — 28 (11+4+13).

Наши: Капризов (22.20/2/-2) — Гурьянов (13.21/0/0), Тренин (16.28/1/+1).

26 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.