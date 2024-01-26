«Миннесота» потерпела поражение от «Нэшвилла». Капризов сделал две голевые передачи
«Миннесота» на своем льду проиграла «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Предаторз» прервали трехматчевую победную серию «Уайлд».
Российскийн ападающий хозяев Кирилл Капризов сделал две голевые передачи.
«Нэшвилл» набрал 53 очка и занимает 8-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 13-й строчке — 47 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Нэшвилл» — 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)
Голы: Эрикссон Эк — 22 (бол., Капризов, Зуккарелло), 32:44 — 1:0. Каррье — 4 (Тренин), 41:44 — 1:1. Форсберг — 23 (Йоси, О`Райлли), 42:19 — 1:2. Йоси — 10 (Нюквист, О`Райлли), 51:34 — 1:3. Болди — 16 (бол., Фэйбер, Капризов), 56:09 — 2:3.
Вратари: Густавссон (58:29 — 58:44, 59:04) — Сарос.
Штраф: 26 — 20.
Броски: 24 (6+11+7) — 28 (11+4+13).
Наши: Капризов (22.20/2/-2) — Гурьянов (13.21/0/0), Тренин (16.28/1/+1).
26 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|47
|29
|18
|61
|2
|Каролина
|47
|27
|20
|59
|3
|Филадельфия
|49
|25
|24
|56
|4
|Нью-Джерси
|46
|24
|22
|51
|5
|Айлендерс
|48
|20
|28
|51
|6
|Вашингтон
|46
|22
|24
|50
|7
|Питтсбург
|44
|21
|23
|48
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|48
|30
|18
|69
|2
|Флорида
|47
|29
|18
|62
|3
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|57
|4
|Торонто
|46
|24
|22
|56
|5
|Детройт
|48
|25
|23
|55
|6
|Монреаль
|48
|20
|28
|47
|7
|Баффало
|48
|21
|27
|46
|8
|Оттава
|44
|18
|26
|38
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|30
|16
|65
|2
|Колорадо
|48
|31
|17
|65
|3
|Даллас
|48
|29
|19
|64
|4
|Нэшвилл
|48
|26
|22
|53
|5
|Сент-Луис
|46
|24
|22
|50
|6
|Аризона
|47
|23
|24
|49
|7
|Миннесота
|48
|21
|27
|47
|8
|Чикаго
|48
|14
|34
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|48
|32
|16
|69
|2
|Вегас
|48
|28
|20
|62
|3
|Эдмонтон
|43
|27
|16
|55
|4
|Лос-Анджелес
|45
|22
|23
|53
|5
|Сиэтл
|47
|20
|27
|49
|6
|Калгари
|47
|21
|26
|47
|7
|Анахайм
|48
|16
|32
|34
|8
|Сан-Хосе
|48
|13
|35
|30
|26.01
|03:00
|
Оттава – Бостон
|2 : 3 ОТ
|26.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Аризона
|6 : 3
|26.01
|03:00
|
Монреаль – Айлендерс
|4 : 3
|26.01
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|3 : 2
|26.01
|03:00
|
Детройт – Филадельфия
|3 : 0
|26.01
|04:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|2 : 3
|26.01
|04:00
|
Даллас – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|26.01
|05:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|- : -
|26.01
|05:00
|
Калгари – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|83
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|48
|82
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|48
|69
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|39
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|47
|35
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|32
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|8
|1.76