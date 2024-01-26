Стэмкос повторил достижение Овечкина и Малкина в НХЛ

Нападающий «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос повторил достижение форвардов «Вашингтона» Александра Овечкина и «Питтсбурга» Евгения Малкина.

Стэмкос отдал результативную передачу в матче с «Аризоной» (6:3). Канадец стал 29-м хоккеистом в истории, который набрал более 1100 очков за одну команду. Среди действующих игроков такое достижение покорилось только Овечкину, Малкину, Патрику Кейну и Анже Копитару.

В текущем сезоне НХЛ Стэмкос провел за «Тампу-Бэй» 46 матчей, забросил 19 шайб и отдал 25 результативных передач.