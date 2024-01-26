«Даллас» в овертайме обыграл «Анахайм». Дадонов набрал 1 очко

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«Даллас» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу на 38-й секунде овертайма забросил Томас Харли.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов сделал одну голевую передачу.

«Даллас» набрал 64 очка и занимает 4-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке — 34 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Дюшен — 16 (Марчмент, Сегин), 2:22 — 1:0. Вааканайнен — 2 (Лундестрем, Сильферберг), 15:10 — 1:1. Терри — 12 (Хенрик), 21:28 — 1:2. Смит — 6, 26:44 — 2:2. Сильферберг — 5 (Лундестрем), 40:12 — 2:3. Хейсканен — 5 (Харли, Дадонов), 50:31 — 3:3. Харли — 10 (Павелски), 60:38 — 4:3.

Вратари: Эттингер (60:38) — Гибсон (60:38).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 44 (11+14+18+1) — 21 (9+4+7+1).

Наши: Дадонов (11.55/2/0) — -.

26 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.