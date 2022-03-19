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Сегодня, 23:38

«Миннесота» обыграла «Чикаго». Капризов отметился голевой передачей

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Миннесота» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Российский нападающий Кирилл Капризов отметился голевой передачей. Теперь на счету россиянина 76 очков в текущем сезоне (32+44).

Шайбы за хозяев забросили Фредерик Годро, Райан Хартман и Джордан Гринуэй.

Единственный гол за гостей забил Сет Джонс.

«Миннесота» набрала 76 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Запада. «Чикаго» находится на 14-й позиции (53 очка).

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«Миннесота» — «Чикаго» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Годро — 9 (Фиала, Меррилл), 16:36 — 1:0. С. Джонс — 4 (Кейн, Строум), 48:57 — 1:1. Хартман — 24 (Зуккарелло, Капризов), 56:47 — 2:1. Гринуэй — 7 (п.в., Меррилл), 59:53 — 3:1.

Вратари: Тэлбот — Ланкинен (57:25 — 59:53).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (11+12+11) — 22 (7+7+8).

Наши: Капризов (18.07/5/+1), Куликов (17.17/3/+2) — -.

19 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Кирилл Капризов
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2 Питтсбург 62 37 25 83
3 Рейнджерс 61 38 23 81
4 Вашингтон 63 35 28 80
5 Коламбус 62 31 31 65
6 Айлендерс 59 26 33 61
7 Нью-Джерси 61 22 39 49
8 Филадельфия 61 19 42 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 60 39 21 84
3 Торонто 61 39 22 83
4 Бостон 62 38 24 81
5 Детройт 61 25 36 57
6 Баффало 62 21 41 50
7 Оттава 61 22 39 49
8 Монреаль 61 16 45 41
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 62 44 18 93
2 Сент-Луис 60 34 26 77
3 Миннесота 60 36 24 76
4 Нэшвилл 61 35 26 74
5 Даллас 60 33 27 69
6 Виннипег 62 28 34 66
7 Чикаго 62 22 40 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 61 37 24 82
2 Лос-Анджелес 63 34 29 76
3 Эдмонтон 61 34 27 72
4 Вегас 63 33 30 70
5 Ванкувер 62 30 32 67
6 Анахайм 64 27 37 65
7 Сан-Хосе 61 26 35 60
8 Сиэтл 62 18 44 42
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 2 : 4
19.03 04:00
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 0 : 1 ОТ
19.03 05:00
Анахайм – Флорида
 0 : 3
19.03 05:30
Сан-Хосе – Колорадо
 3 : 5
19.03 21:00
Айлендерс – Даллас
 4 : 2
19.03 21:00
Миннесота – Чикаго
 3 : 1
19.03 22:00
Эдмонтон – Нью-Джерси
 - : -
19.03 23:00
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 - : -
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Аризона – Питтсбург
 - : -
19.03 23:59
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