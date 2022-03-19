«Миннесота» обыграла «Чикаго». Капризов отметился голевой передачей

«Миннесота» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Российский нападающий Кирилл Капризов отметился голевой передачей. Теперь на счету россиянина 76 очков в текущем сезоне (32+44).

Шайбы за хозяев забросили Фредерик Годро, Райан Хартман и Джордан Гринуэй.

Единственный гол за гостей забил Сет Джонс.

«Миннесота» набрала 76 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Запада. «Чикаго» находится на 14-й позиции (53 очка).

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«Миннесота» — «Чикаго» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Годро — 9 (Фиала, Меррилл), 16:36 — 1:0. С. Джонс — 4 (Кейн, Строум), 48:57 — 1:1. Хартман — 24 (Зуккарелло, Капризов), 56:47 — 2:1. Гринуэй — 7 (п.в., Меррилл), 59:53 — 3:1.

Вратари: Тэлбот — Ланкинен (57:25 — 59:53).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (11+12+11) — 22 (7+7+8).

Наши: Капризов (18.07/5/+1), Куликов (17.17/3/+2) — -.

19 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.