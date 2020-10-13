Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев вспомнил эмоции, которые испытал, когда выиграл первый Кубок Стэнли в своей карьере.

— Как провели первую ночь после того, как взяли Кубок Стэнли? Что вообще происходило с человеком, который впервые над головой поднял этот трофей, удалось вообще уснуть, было, наверное, много звонков?

— Поначалу было, конечно, весело. Все празднование было на льду, — цитирует Сергачева сайт «Нефтехимика». — Кубок подняли над головой, может, миллиард раз, трогали его, фотографировались. Потом в раздевалке продолжили. В раздевалке, наверное, веселее было, чем на льду, потому что потому... (смеется). Потом пришли в гостиницу. Там атмосфера была тихая, потому что никого, кроме нас, там не было. Немного там праздновали и разошлись по номерам, потому что утром в 9 часов нужно было улетать. Я пришел к себе в номер в 5 утра, без сил, без эмоций и... уснул. Вот так и ночь прошла.

— Первые чувства, когда подняли Кубок Стэнли...

— Я на самом деле не помню этот момент. Потому что я такую эйфорию словил. Тяжело было о чем-то думать. Я ждал момент, когда мне дадут кубок. Когда я его поднял, у меня голова просто отключилась. Честно говоря, не могу вспомнить эмоции. Скорее всего, я был самым счастливым человеком в мире.

— Вам только 22 года. Не боитесь перегореть?

— Нет, не боюсь. Я знаю, что у меня есть цель — это стать лучше. Была цель — Кубок. Достиг ее. Но это не значит, что на этом все. Его разыгрывают каждый год. Мы каждый год играем за Кубок. Мы не играем за контракт, за деньги. Мы играем за любовь фанатов, играем для фанатов.. В следующем сезоне снова будем стараться выиграть Кубок. Сам буду стараться стать лучше, как хоккеист и человек.

— Есть ли жизнь после Кубка Стэнли?

— Да, конечно, даже если б в сорок выиграл, на этом жизнь не останавливается.

— Если бы Вас спросили лет 5 назад, что лучше, медаль Олимпийских игр или же Кубок Стэнли?

— Так, 17 лет, ну, наверное, Кубок Стэнли. Как раз в 17 лет я уехал за океан и уже поставил перед собой цель. Видел, как ребята поднимали Кубок Стэнли над головой, и у меня аж мурашки по телу бежали, так я хотел тогда выиграть Кубок Стэнли. Лет 10 назад, наверное, Кубок Гагарина, Олимпиаду, чемпионат мира. Чемпионат мира был важнее, чем Олимпиада. Наверное потому, что я чемпионат мира смотрел каждый год, Олимпиаду, наверное, не успевал иногда, и видел, как наши в 2008, по-моему, в Квебеке с 3:0 отыгрались. Для меня, ребенка, это было таким хоккейным шоком, всю ночь не спал и смотрел, я так кричал, болел. С того момента я хотел попасть на чемпионат мира и сыграть. Сыграл, жалко, что не выиграли.