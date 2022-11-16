Мичков занял третье место в обновленном рейтинге проспектов драфта-2023 от The Athletic
Колумнист авторитетного портала The Athletic Кори Пронман опубликовал обновленный рейтинг лучших проспектов драфта НХЛ 2023 года.
Возглавил список канадский форвард Коннор Бедард. Российский нападающий Матвей Мичков откатился на третье место Его опередил еще один канадский форвард — Адам Фантилли.
В топ-20 первого раунда попали еще двое россиян: защитник Михаил Гуляев и нападающий Даниил Бут.
Рейтинг проспектов драфта-2023
Версия The Athletic
1. Коннор Бедард (нападающий, Канада)
2. Адам Фантилли (нападающий, Канада)
3. Матвей Мичков (нападающий, Россия)
4. Лео Карлссон (нападающий, Швеция)
5. Уильям Смит (нападающий, США)
6. Далибор Дворски (нападающий, Словакия)
7. Эдуард Сале (нападающий, Чехия)
8. Брэйден Ягер (нападающий, Канада)
9. Дэвид Рейнбахер (защитник, Швейцария)
10. Даниил Бут (нападающий, Россия)...
13. Дмитрия Симашев (защитник, Россия)
22. Михаил Гуляев (защитник, Россия)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|16
|13
|3
|26
|2
|Айлендерс
|17
|11
|6
|22
|3
|Каролина
|16
|10
|6
|21
|4
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|19
|5
|Филадельфия
|16
|7
|9
|17
|6
|Вашингтон
|18
|7
|11
|16
|7
|Питтсбург
|16
|6
|10
|15
|8
|Коламбус
|15
|5
|10
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|14
|2
|28
|2
|Торонто
|17
|9
|8
|21
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Флорида
|16
|9
|7
|19
|5
|Детройт
|16
|7
|9
|18
|6
|Монреаль
|16
|8
|8
|17
|7
|Баффало
|16
|7
|9
|14
|8
|Оттава
|15
|5
|10
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|16
|9
|7
|20
|2
|Виннипег
|14
|9
|5
|19
|3
|Колорадо
|14
|8
|6
|17
|4
|Миннесота
|16
|7
|9
|16
|5
|Чикаго
|15
|6
|9
|15
|6
|Нэшвилл
|16
|7
|9
|15
|7
|Аризона
|15
|6
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|14
|6
|8
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|13
|4
|26
|2
|Лос-Анджелес
|18
|10
|8
|21
|3
|Сиэтл
|16
|8
|8
|19
|4
|Эдмонтон
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|15
|7
|8
|16
|6
|Сан-Хосе
|18
|6
|12
|15
|7
|Ванкувер
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|16
|5
|11
|11
|17.11
|03:00
|
Оттава – Баффало
|- : -
|17.11
|03:30
|
Чикаго – Сент-Луис
|- : -
|17.11
|06:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|14
|25
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|17
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|16
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|13
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|10
|2.10