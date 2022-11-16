Мичков занял третье место в обновленном рейтинге проспектов драфта-2023 от The Athletic

Колумнист авторитетного портала The Athletic Кори Пронман опубликовал обновленный рейтинг лучших проспектов драфта НХЛ 2023 года.

Возглавил список канадский форвард Коннор Бедард. Российский нападающий Матвей Мичков откатился на третье место Его опередил еще один канадский форвард — Адам Фантилли.

В топ-20 первого раунда попали еще двое россиян: защитник Михаил Гуляев и нападающий Даниил Бут.

Рейтинг проспектов драфта-2023

Версия The Athletic

1. Коннор Бедард (нападающий, Канада)

2. Адам Фантилли (нападающий, Канада)

3. Матвей Мичков (нападающий, Россия)

4. Лео Карлссон (нападающий, Швеция)

5. Уильям Смит (нападающий, США)

6. Далибор Дворски (нападающий, Словакия)

7. Эдуард Сале (нападающий, Чехия)

8. Брэйден Ягер (нападающий, Канада)

9. Дэвид Рейнбахер (защитник, Швейцария)

10. Даниил Бут (нападающий, Россия)...

13. Дмитрия Симашев (защитник, Россия)

22. Михаил Гуляев (защитник, Россия)