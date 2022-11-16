Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

16 ноября, 16:15

Мичков занял третье место в обновленном рейтинге проспектов драфта-2023 от The Athletic

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Матвей Мичков.
Фото Global Look Press

Колумнист авторитетного портала The Athletic Кори Пронман опубликовал обновленный рейтинг лучших проспектов драфта НХЛ 2023 года.

Возглавил список канадский форвард Коннор Бедард. Российский нападающий Матвей Мичков откатился на третье место Его опередил еще один канадский форвард — Адам Фантилли.

В топ-20 первого раунда попали еще двое россиян: защитник Михаил Гуляев и нападающий Даниил Бут.

Рейтинг проспектов драфта-2023

Версия The Athletic

1. Коннор Бедард (нападающий, Канада)

2. Адам Фантилли (нападающий, Канада)

3. Матвей Мичков (нападающий, Россия)

4. Лео Карлссон (нападающий, Швеция)

5. Уильям Смит (нападающий, США)

6. Далибор Дворски (нападающий, Словакия)

7. Эдуард Сале (нападающий, Чехия)

8. Брэйден Ягер (нападающий, Канада)

9. Дэвид Рейнбахер (защитник, Швейцария)

10. Даниил Бут (нападающий, Россия)...

13. Дмитрия Симашев (защитник, Россия)

22. Михаил Гуляев (защитник, Россия)

Матвей Мичков
3
Читайте также
Джоковичу простили сагу с прививкой в Австралии. Простил ли Новак своих гонителей?
Авербух — о Валиевой и Дмитриенко: «Уверен, ребята бы смотрелись»
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фетисов — о незабивной серии Овечкина: «Уверен, что этот сезон будет успешным»

«Сан-Хосе» может обменять защитника Эрика Карлссона
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 16 13 3 26
2 Айлендерс 17 11 6 22
3 Каролина 16 10 6 21
4 Рейнджерс 17 8 9 19
5 Филадельфия 16 7 9 17
6 Вашингтон 18 7 11 16
7 Питтсбург 16 6 10 15
8 Коламбус 15 5 10 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 16 14 2 28
2 Торонто 17 9 8 21
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Флорида 16 9 7 19
5 Детройт 16 7 9 18
6 Монреаль 16 8 8 17
7 Баффало 16 7 9 14
8 Оттава 15 5 10 11
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 16 9 7 20
2 Виннипег 14 9 5 19
3 Колорадо 14 8 6 17
4 Миннесота 16 7 9 16
5 Чикаго 15 6 9 15
6 Нэшвилл 16 7 9 15
7 Аризона 15 6 9 13
8 Сент-Луис 14 6 8 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 13 4 26
2 Лос-Анджелес 18 10 8 21
3 Сиэтл 16 8 8 19
4 Эдмонтон 16 9 7 18
5 Калгари 15 7 8 16
6 Сан-Хосе 18 6 12 15
7 Ванкувер 17 5 12 13
8 Анахайм 16 5 11 11
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
17.11 03:00
Оттава – Баффало
 - : -
17.11 03:30
Чикаго – Сент-Луис
 - : -
17.11 06:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 32
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 28
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 14 25
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 15
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 17 13
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 16 12
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 13 1.96
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 11 2.08
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 10 2.10
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости