Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на серию из четырех незабивных матчей Александра Овечкина.

«Он же не машина, которая должна забивать в каждой игре. Александр понимает, что с ним происходит. Переживаю за Александра и уверен, что этот сезон будет успешным. Он будет стараться и приложит все усилия для этого. Главное — как закончится сезон для него», — сказал Фетисов «СЭ».

Овечкин не забивает уже в четырех матчах НХЛ подряд. В этом сезоне на счету россиянина 18 матчей за «Вашингтон» и 14 (8+6) очков.

37-летний Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, у него 788 голов. Россиянин уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).