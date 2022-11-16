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Сегодня, 11:50

Фетисов — о незабивной серии Овечкина: «Уверен, что этот сезон будет успешным»

Фетисов поделился мнением о незабивной серии Овечкина
Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на серию из четырех незабивных матчей Александра Овечкина.

«Он же не машина, которая должна забивать в каждой игре. Александр понимает, что с ним происходит. Переживаю за Александра и уверен, что этот сезон будет успешным. Он будет стараться и приложит все усилия для этого. Главное — как закончится сезон для него», — сказал Фетисов «СЭ».

Овечкин не забивает уже в четырех матчах НХЛ подряд. В этом сезоне на счету россиянина 18 матчей за «Вашингтон» и 14 (8+6) очков.

37-летний Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, у него 788 голов. Россиянин уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин
Вячеслав Фетисов
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2 Айлендерс 17 11 6 22
3 Каролина 16 10 6 21
4 Рейнджерс 17 8 9 19
5 Филадельфия 16 7 9 17
6 Вашингтон 18 7 11 16
7 Питтсбург 16 6 10 15
8 Коламбус 15 5 10 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 16 14 2 28
2 Торонто 17 9 8 21
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Флорида 16 9 7 19
5 Детройт 16 7 9 18
6 Монреаль 16 8 8 17
7 Баффало 16 7 9 14
8 Оттава 15 5 10 11
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 16 9 7 20
2 Виннипег 14 9 5 19
3 Колорадо 14 8 6 17
4 Миннесота 16 7 9 16
5 Чикаго 15 6 9 15
6 Нэшвилл 16 7 9 15
7 Аризона 15 6 9 13
8 Сент-Луис 14 6 8 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 13 4 26
2 Лос-Анджелес 18 10 8 21
3 Сиэтл 16 8 8 19
4 Эдмонтон 16 9 7 18
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Баффало – Ванкувер
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16.11 03:00
Монреаль – Нью-Джерси
 1 : 5
16.11 03:00
Питтсбург – Торонто
 2 : 5
16.11 03:00
Тампа-Бэй – Даллас
 5 : 4 ОТ
16.11 03:00
Флорида – Вашингтон
 5 : 2
16.11 03:30
Коламбус – Филадельфия
 5 : 4 ОТ
16.11 04:00
Нэшвилл – Миннесота
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