Мэттьюс побил рекорд НХЛ по забитым голам в сезоне среди американцев

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, оформивший дубль в матче чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:3), побил рекорд среди американских игроков по забитым голам в течение одной регулярки НХЛ.

24-летний форвард забросил в этом сезоне уже 56 шайб и превзошел достижения Джимми Карсона и Кевина Стивенса, которые в сезонах-1987/88 и -1992/93 соотвественно забросили по 55 шайб.

Кроме того, Мэттьюс побил 40-летний рекорд клуба. Он превзошел достижение Рика Вэйва, который в сезоне-1981/1982 забил 54 гола.

Ранее стало известно, что Мэттьюс также быстрее всех в НХЛ с 1996 года сумел забросить 50 шайб в регулярке. Для этого ему понадобилось 62 матча.