Мэттьюс побил 40-летний рекорд «Торонто»

Американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, отличившийся в матче регулярного чемпионата против «Далласа», побил 40-летний рекорд клуба.

Он забросил 55-ю шайбу в сезоне и превзошел достижение Рика Вэйва, который в сезоне-1981/1982 забил 54 гола.

Ранее стало известно, что Мэттьюс быстрее всех в НХЛ с 1996 года сумел забросить 50 шайб в регулярке. Для этого ему понадобилось 62 матча.

В сезоне-1995/1996 сразу несколько игроков сделали это быстрее: Марио Лемье («Питтсбург») забросил 50 шайб за 50 матчей, Яромир Ягр («Питтсбург») — за 59 игр, у Александра Могильного («Ванкувер») ушло на это 60 матчей, а Петер Бондра («Вашингтон») забросил 50 шайба так же, как и Мэттьюс — в 62 матчах.