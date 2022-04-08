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Сегодня, 06:22

Малкин спровоцировал потасовку в матче с «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В конце третьего периода российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин едва не подрался с Барклаем Гудроу. Однако в ситуацию вмешался Майкл Мэтисон, который сцепился с ассистентом капитана «Рейнджерс».

В итоге Гудроу и Малкин получили по удалению на 2 минуты.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 71 46 25 100
2 Рейнджерс 72 46 26 98
3 Питтсбург 72 41 31 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 72 33 39 72
7 Филадельфия 71 23 48 57
8 Нью-Джерси 71 24 47 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 71 46 25 98
3 Бостон 70 44 26 93
4 Тампа-Бэй 70 43 27 93
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 72 26 46 63
7 Оттава 70 26 44 58
8 Монреаль 71 20 51 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 70 40 30 90
4 Нэшвилл 70 41 29 86
5 Даллас 70 40 30 84
6 Виннипег 71 33 38 76
7 Чикаго 71 24 47 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 70 42 28 93
2 Эдмонтон 71 41 30 87
3 Лос-Анджелес 72 38 34 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 71 33 38 76
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 69 29 40 67
8 Сиэтл 71 23 48 52
Результаты / календарь
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
8.04 02:00
Оттава – Нэшвилл
 2 : 3
8.04 02:00
Нью-Джерси – Монреаль
 4 : 7
8.04 02:00
Коламбус – Филадельфия
 1 : 4
8.04 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 3 : 0
8.04 02:30
Каролина – Баффало
 5 : 3
8.04 03:30
Даллас – Торонто
 3 : 4 ОТ
8.04 03:30
Чикаго – Сиэтл
 0 : 2
8.04 05:00
Аризона – Ванкувер
 1 : 5
8.04 05:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 - : -
8.04 05:30
Сан-Хосе – Калгари
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 106
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 70 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 66 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 72 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 48 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 47 2.1
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 56 2.16
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