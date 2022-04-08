Малкин спровоцировал потасовку в матче с «Рейнджерс»

«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В конце третьего периода российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин едва не подрался с Барклаем Гудроу. Однако в ситуацию вмешался Майкл Мэтисон, который сцепился с ассистентом капитана «Рейнджерс».

В итоге Гудроу и Малкин получили по удалению на 2 минуты.