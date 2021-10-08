Мэттьюс: «Кейн — выдающийся хоккеист. Такие игроки появляются раз в поколение»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс поделился эмоциями от получения приглашения в сборную США на Олимпиаду-2022.

Вместе с Мэттьюсом в национальную команду были приглашены хоккеисты «Чикаго» Патрик Кейн и Сет Джонс.

«Шанс сыграть с Кейном? Это очень много значит. Всякий раз, когда у нас появляется возможность покататься вместе, становится очень интересно. Я получаю настоящее удовольствие, просто наблюдая за ним вплотную, стараюсь запомнить как можно больше, чтобы потом самому применить увиденное, стараюсь понять, как у него работает голова. Такие игроки появляются раз в поколение. Это выдающийся хоккеист, и я очень жду, когда у меня появится шанс поиграть вместе с ним», — цитирует Мэттьюса русскоязычный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Мэттьюс провел 52 матча в НХЛ, набрав 66 (41+25) очков. Также на его счету 5 (1+4) очков в 7 играх плей-офф.