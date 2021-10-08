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Голкипер «Нью-Джерси» сдал сомнительный тест на коронавирус. Он отказывается делать прививку

Невакцинированный голкипер «Нью-Джерси» сдал сомнительный тест на коронавирус
18:10
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Голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд сдал сомнительный тест на коронавирус. Пока он отстранен от тренировок с командой, сообщает журналист Кори Масисак.

Ранее сам Блэквуд подтвердил, что до сих пор не сделал прививку от коронавируса. Вратарь подчеркнул, что у него «есть некоторые сомнения по поводу необходимости данной процедуры».

Представитель НХЛ Билл Дэйли заявил, что к началу сезона ожидает вакцинации 98 процентов всех хоккеистов лиги, остающейся добровольной.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное