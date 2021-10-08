«Детройт» расторг контракт с Тютяевым

«Детройт» расторг пробный контракт с российским форвардом Кириллом Тютяевым, сообщает официальный сайт клуба.

В мае хоккеист подписал контракт с фарм-клубом «Ред Уингз» «Гранд Рэпидс». 21-летний форвард ранее выступал за «Юность» в белорусской Экстралиге. В его активе 32 (11+21 очка) в 43 матчах в прошлом сезоне.

Тютяев был выбран «Детройтом» в седьмом раунде под общим 190-м номером.