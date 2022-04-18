Мэттьюс из-за травмы пропустит матч с «Айлендерс»

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Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс», сообщает официальный сайт лиги.

У 24-летнего американца выявлена незначительная травма. Тренерский штаб решил поберечь форварда.

В текущем сезоне Мэттьюс провел 70 матчей, в которых набрал 102 (58+44) очка.

Матч «Торонто» — «Айлендерс» пройдет сегодня, 18 апреля и начнется в 2:30 мск.