Куликов в матче с «Сан-Хосе» забросил шестую шайбу в сезоне

Защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

31-летний россиянин забросил шайбу на седьмой минуте и открыл счет в матче.

На данный момент на счету Куликова 23 (6+17) очка в 73 матчах сезона.