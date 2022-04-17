«Миннесота» сыграет с «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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Вечером 17 и в ночь на 18 апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

20:00 мск. «Детройт» — «Флорида»

00:00. «Филадельфия» — «Баффало»

01:00. «Миннесота» — «Сан-Хосе»

01:00. «Нэшвилл» — «Сент-Луис»

02:30. «Торонто» — «Айлендерс»

03:30. «Анахайм» — «Коламбус»

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