Ткачак — о Бобровском: «Он олицетворяет все, что ты хочешь видеть в сокоманднике»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак поделился мнением об игре российского голкипера команды Сергея Бобровского в первом матче серии финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

«Он олицетворяет все, что ты хочешь видеть в сокоманднике, особенно во вратаре», — приводит слова Ткачака журналист The Athletic Крис Джонстон.

35-летний Бобровский в матче отразил все 32 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи. Также он стал самым возрастным вратарем, сыгравшим на ноль в стартовом матче финала Кубка Стэнли.

Счет в финальной серии 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч пройдет 11 июня.