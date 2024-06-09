Тренер «Эдмонтона» Кноблаух: «Ойлерз» придется играть еще лучше"

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух прокомментировал поражение в первом матче финала плей-офф НХЛ против «Флориды» (0:3).

«Мы понимаем, что «Эдмонтону» придется играть еще лучше. Есть вещи, которые мы проанализируем и постараемся увеличить наши шансы», — цитирует тренера ESPN.

Второй матч финала пройдет 11 июня. Начало — в 3.00 мск.