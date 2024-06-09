Бобровский стал самым возрастным вратарем, сыгравшим на ноль в стартовом матче финала Кубка Стэнли

«Флорида» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграла «Эдмонтон» (3:0).

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский сделал 32 сейва и был признан первой звездой встречи. 35-летний россиянин стал самым возрастным вратарем, который сыграл на ноль в стартовом матче финала Кубка Стэнли. Ранее это достижение принадлежало Патрику Руа (35 лет и 233 дня).

В текущем плей-офф Бобровский провел 18 матчей, в которых отразил 91,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2.20.