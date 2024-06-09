Бобровский: «Большая победа, но нужно готовиться к следующей битве»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Флоридой» (3:0) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Каждая победа — это большая победа. Но серия длинная, поэтому нам нужно перезагрузиться, перефокусироваться и быть готовыми к следующей битве», — цитирует Бобровского ESPN.

35-летний россиянин отразил все 32 броска и был признан первой звездой встречи.