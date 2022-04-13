Матч «Виннипег» — «Сиэтл» перенесен из-за метели

НХЛ объявила о переносе матча между «Виннипегом» и «Сиэтлом» из-за погодных условия.

Как сообщает пресс-служба лиги, в Виннипеге ожидается сильная метель и игра перенесена на 1 мая.

По прогнозам Министерства охраны окружающей среды Канады, начиная со вторника, в городе ожидается шторм.

Матч между «Виннипегом» и «Сиэтлом» должен был пройти в ночь с 13 на 14 апреля.

«Джетс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Кракен» находится на 15-й позиции.