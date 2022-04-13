Голкипер «Сочи» Хелльберг подписал контракт с «Детройтом»

«Детройт» объявил о подписании соглашения со шведским голкипером Магнусом Хелльбергом.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на один год.

31-летний Хелльберг играл за «Сочи» в сезоне КХЛ-2021/22. Вратарь провел 37 матчей в регулярном чемпионате лиги, в среднем за игру отражая 91,7 процентов бросков при коэффициенте надежности 2.42.

Хелльберг также выступал в КХЛ за питерский СКА (2018-2021) и за «Куньлунь Ред Стар» (2017-2018)

Шведский вратарь уже играл в НХЛ за «Нэшвилл» в 2013 году и за «Нью-Йорк Рейнджерс» (2015-2017).