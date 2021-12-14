Матч «Каролины» и «Миннесоты» может быть перенесен. В «Харрикейнз» могут быть выявлены новые случаи коронавируса
21:53
В составе «Каролины» могут быть выявлены новые случаи коронавируса. Из-за этого проведение матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» находится под вопросом, сообщает журналист Майкл Руссо.
Сейчас у «Харрикейнз» в строю 11 нападающих и 7 защитников. Команда пока не может вызвать игроков на замену из-за сложностей с потолком зарплат.
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