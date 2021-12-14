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Два игрока «Ванкувера» попали в ковид-протокол. Команда отменила общение с прессой

21:47
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«Ванкувер» на официальном сайте сообщил о двух случаях заражения коронавирусом в команде. Положительные тесты сдали защитник Люк Шенн и нападающий Юхо Ламмико.

В качестве мер предорторожности клуб отменил пресс-конференцию игроков и тренера.

Тем временем, защитник «Кэнакс» Трэвис Хэмоник был помещен в долгосрочный список травмированных.

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Иван Шитик все материалы автора
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