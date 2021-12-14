Два игрока «Ванкувера» попали в ковид-протокол. Команда отменила общение с прессой
21:47
«Ванкувер» на официальном сайте сообщил о двух случаях заражения коронавирусом в команде. Положительные тесты сдали защитник Люк Шенн и нападающий Юхо Ламмико.
В качестве мер предорторожности клуб отменил пресс-конференцию игроков и тренера.
Тем временем, защитник «Кэнакс» Трэвис Хэмоник был помещен в долгосрочный список травмированных.
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