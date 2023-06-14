Маршессо стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ

Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо стал обладателем «Конн Смайт Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.

32-летний канадец получил приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ, набрав 25 (13+12) очков в 22 матчах. Победитель определяется голосованием 18 представителей Ассоциации хоккейных журналистов.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».