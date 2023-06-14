Барбашев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли

«Вегас» в финальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 4-1.

В составе «Голден Найтс» обладателем Кубка Стэнли стал форвард Иван Барбашев. Для 27-летнего россиянина это второе чемпионство — в 2019 году он стал обладателем кубка вместе с «Сент-Луисом».

В феврале 2023 года Барбашев был обменян в «Вегас» из «Сент-Луиса». На его счету 18 (7+11) очков в 22 матчах плей-офф.